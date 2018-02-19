S7 готова заказать сотню SSJ100 в укороченной версии

Предварительную заявку на 100 SSJ100 вместимостью 75 кресел разместила S7 Group.

Как сообщают источники, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации, и человек, близкий к руководству S7, в настоящее время идут переговоры об обязывающих соглашениях.

Сейчас S7 летает на иностранных самолетах: в парке, по данным Росавиации, 54 Airbus 319/320, 19 Boeing 737 и 13 Embraer ERJ-170 (будет 17). Представитель S7 переговоры об SSJ100 не комментирует. Представитель ГСС говорит, что у S7 есть интерес, прорабатываются детали. Активная работа над SSJ100 вместимостью 75 кресел (базовая – 98 кресел) началась в 2018 году, на рынке укороченная версия ожидается в 2022 года. Всего ГСС выпустила 156 SSJ100.

Уменьшенный SSJ100 создаст для S7 новый сегмент бизнеса, объясняют заказ два человека, близких к ОАК. "S7 выбрала почти все имеющиеся международные назначения, по России летает везде с большой частотой, а в 2017 г. взяла в лизинг Embraer ERJ-170 (78 кресел) и вышла в новый сегмент региональных перевозок", – говорит один из собеседников. S7 считает, что региональные перевозки в России оправдают большой парк SuperJet, пишет газета "Ведомости".