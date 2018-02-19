Ассанж: "Агентство интернет-исследований" не повлияло на выборы в США

Российская организация "Агентство интернет-исследований" не оказала какого-либо значительного влияния на выборный процесс в США в 2016 году, заявил основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж.

"Неважно, пыталось ли "Агентство интернет-исследований" своими действиями расширить аудиторию через попытки потворства общественности или существовал некий легкомысленный план российского правительства "усилить противоречия", его (агентства, — прим.) действия, безусловно, стратегически ничтожны по сравнению с другими вовлечёнными силами", — написал журналист в своём Twitter.

Regardless of whether IRA's activities were audience building through pandering to communities or whether a hare-brained Russian government plan to "heighten the differences" existed, its activities are clearly strategically insignificant compared to the other forces at play. — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 18 февраля 2018 г.

По информации ТАСС, 16 февраля власти США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трём российским организациям в причастности к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

Напомним также, как сообщало Накануне.RU, в конце января президент США Дональд Трамп выразил свою готовность дать показания спецпрокурору по данному делу.