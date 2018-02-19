В Ханты-Мансийске задержан интернет-мошенник, обманувший десятки человек по всей России

Полицейские Ханты-Мансийска задержали интернет-мошенника, который обманул более 30 человек.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по ХМАО, его жертвами стали жители Алтайского края, Тюменской области, Хакасии, Крыма и Москвы. Общая сумма ущерба составила 180 тыс. руб.

Злоумышленник действовал по одной схеме. В группах по продаже товаров в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте "Авито" он выставлял фотографии о продаже не существующих автомобильных запчастей. После того, как потенциальные покупатели начинали интересоваться товаром, мужчина договаривался о предоплате и указывал номер карты, на которую было необходимо перевести деньги. После получения задатка, фигурант отправлял заказчику поддельную транспортную накладную и получал остаток денежного перевода. После "сделки" аферист блокировал номера телефонов и сим-карты.

Задержанным оказался 28-летний житель Челябинской области. Он проживал в Ханты-Мансийске более трех лет и являлся безработным. При проведении обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли банковские карты, сим-карты и телефоны.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.