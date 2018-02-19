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Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
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армия и ВПК  |  комментариев: 3
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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17.02.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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В Ханты-Мансийске задержан интернет-мошенник, обманувший десятки человек по всей России
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клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

Полицейские Ханты-Мансийска задержали интернет-мошенника, который обманул более 30 человек.
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Как сообщили Накануне.RU в УМВД по ХМАО, его жертвами стали жители Алтайского края, Тюменской области, Хакасии, Крыма и Москвы. Общая сумма ущерба составила 180 тыс. руб.

Злоумышленник действовал по одной схеме. В группах по продаже товаров в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте "Авито" он выставлял фотографии о продаже не существующих автомобильных запчастей. После того, как потенциальные покупатели начинали интересоваться товаром, мужчина договаривался о предоплате и указывал номер карты, на которую было необходимо перевести деньги. После получения задатка, фигурант отправлял заказчику поддельную транспортную накладную и получал остаток денежного перевода. После "сделки" аферист блокировал номера телефонов и сим-карты.

Задержанным оказался 28-летний житель Челябинской области. Он проживал в Ханты-Мансийске более трех лет и являлся безработным. При проведении обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли банковские карты, сим-карты и телефоны.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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19.02.2018 05:16 Мск | Денис Линов
07:16 Екб


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В Ханты-Мансийске задержан интернет-мошенник, обманувший десятки человек по всей России
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