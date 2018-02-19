Тиллерсон: Мы используем большую дубину в отношении КНДР

Вашингтон ожидает от Пхеньяна готовности к переговорам, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, сказанным в интервью CBS News и передаваемым РБК, американские дипломаты будут вести свою работу "до первой упавшей бомбы", и сам он, в свою очередь, намерен "гарантировать осведомлённость северокорейцев в том, что Вашингтон держит свои каналы [связи] открытыми".

Тиллерсон также подчеркнул, что США намерены продолжать оказывать давление на КНДР, в том числе с помощью санкционных мер, пока не получат сообщения о готовности к переговорам. Для этого, по словам дипломата, Вашингтон использует не "морковку", а "большую дубину".

"Эта кампания оказывает давление на Северную Корею, урезает её потоки доходов. В том числе урезает её военные программы", — сказал он.

Госсекретарь также отметил, что Белый дом "изрядно нервируют" угрозы нанесения удара по Штатам со стороны Пхеньяна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, до недавнего времени позиция официального Вашингтона заключалась в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем американская сторона согласится на переговоры. Позже тактика была сменена.

Так, в середине января вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Пхеньяном, подчеркнув при этом, что давление на Северную Корею будет продолжено и даже усилено.