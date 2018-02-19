Фигурист Ягудин призвал тюменцев соблюдать правила дорожной безопасности

Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Алексей Ягудин выступил за соблюдение требований правил дорожной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Тюменской области, спортсмен провел в регионе мастер-класс для юниоров. Ягудин написал свое послание о безопасности на специальном бланке, в котором сделал акцент на важной роли взрослых водителей в формировании навыков соблюдения правил дорожного движения у детей.

Участники зональных соревнований первенства России по фигурному катанию из 19 регионов страны также присоединились к призывам социальной кампании #ПравильныйПример, они показали на тюменском льду не только свои спортивные достижения, но и дали старт областной кампании в социальных сетях.