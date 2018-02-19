Синоптики сообщили, когда в России наступит весна

Синоптики сообщили, когда в европейской части России наступит весенняя погода.

Как сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, это произойдет не раньше апреля.

"Т​радиционно люди в России полагают, что весна должна наступать с первого марта, но жизненный опыт вроде должен уже научить, что это не так", - сказал Вильфанд.

По его словам, 10 марта на европейской территории страны ожидается самая большая высота снежного покрова.

Как отметил директор Гидрометцентра, температура воздуха поднимется выше нуля только в конце марта, сообщает РБК.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве на этой неделе наступят аномальные холода. В ночь на 23 февраля термометры покажут -21-26 градусов.