Ориентацию геев можно исправить - РПЦ

Пастырский опыт работы с геями показывает, что воцерковление помогает им вернуться к традиционной ориентации.

Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. "…Человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином", — сказал митрополит.

Отвечая тем, кто говорит об антинаучности такой позиции Церкви, архипастырь напомнил об исследованиях ученых, которые показывают, что сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Митрополит также высказался против усыновления детей трансгендерами, однополыми парами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. Комментируя опыт других стран, владыка подчеркнул, что "будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути", сообщает РИА "Новости".