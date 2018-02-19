Темами предвыборных роликов Путина станут целостность и укрепление страны

Основными темами предвыборных агитационных роликов Владимира Путина станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость, а также дальнейшее движение страны вперед, уважение традиций, укрепление обороноспособности.

Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Путин в съемках не участвовал, как и не проводил специальных звукозаписей. В роликах будет много хроники и фрагментов публичных выступлений Путина. Также будут представлены видовые съемки России и кадры крупных экономических объектов.

Трансляция роликов начнется 19 февраля. Их будут показывать государственные телеканалы, которые по закону должны предоставлять во время агитационного периода бесплатный эфир: "Первый канал", ВГТРК, ТВЦ, "Общественное телевидение", "Москва 24", канал "360 Подмосковье". В регионах ролики будут показывать около 300 телеканалов, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, штаб Путина отказался от эфира для дебатов.