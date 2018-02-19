Глава Банка Латвии подозревается в коррупции

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что его задержание сотрудниками Бюро по борьбе с коррупцией незаконно.

Как сообщил адвокат задержанного Саулведиса Варпиньша, статус подозреваемого к Римшевичу "не применен". Представители Бюро 16 февраля провели обыски в рабочем кабинете и доме Римшевича. Допрос главы ЦБ Латвии длился несколько часов, в половине второго ночи он покинул здание и уехал на автомобиле в сопровождении адвоката и нескольких сотрудников ведомства. В настоящее время Римшевич находится в изоляторе Госполиции, сообщает РИА "Новости".

Ранее премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сообщил об экстренном заседании правительства, которое назначено на 19 февраля. Его главной темой станет ситуация вокруг главы Банка Латвии.

Уголовное дело, по которому допрашивали Римшкевича, было заведено после сообщений о вымогательстве взяток у акционера Norvik Banka Григория Гусельникова. Также в рамках расследования был также задержан бизнесмен Марис Мартинсонс.

Илмар Римшевич занимает свою должность с 2001 года.