Кадыров: Напавший на церковь в Кизляре не имеет отношения к какой-либо религии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавший на церковь в Кизляре не имеет отношения к какой-либо религии.

"Я потрясен кровавым событием в Кизляре. В результате открытого местным жителем из охотничьего ружья огня погибли и пострадали люди. Этому нет и не может быть никакого оправдания", - написал Кадыров в своем канале вTelegram.

Как подчеркивает глава Чечни, "верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей". "Это преступник, уголовник, убийца, которого следует привлечь к ответственности по всей строгости закона. Я считаю, что особенно важно установить, кто и с какой целью надоумил его взять в руки оружие и расстрелять людей. Те, кто были с ним связаны, заслуживают такого же сурового наказания", - считает глава Чечни.

Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

18 февраля мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен.