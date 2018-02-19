Москва ждет публичного осуждения Киевом силовой акции против РЦНК

Посольство РФ на Украине рассчитывает, что Киев выступит с публичным осуждением "очередной провокационной акции в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве".

"Рассчитываем, что украинская сторона выступит с публичным осуждением этого происшествия - антироссийского марша, акции против РЦНК", - говорится в комментарии дипмиссии. В посольстве отметили, что его неоднократные призывы привлечь к ответственности хулиганов остаются без должного внимания властей Украины. "Радикалы по-прежнему ведут себя разнузданно, чувствуют свою безнаказанность, будучи уверенными в бездействии полиции", - сказано в комментарии.

Как подчеркнули в посольстве, националистические элементы совершили очередную силовую акцию против РЦНК, забросав его здание тяжелыми предметами, разбив стекла и оставив на фасаде надписи оскорбительного содержания, выкрикивая русофобские лозунги, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, посольство России в Киеве направило ноту протеста из-за нападения на здание Росстотрудничества.

Напомним, 17 февраля радикалы при участии депутата Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Лозового ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Они устроили в помещении погром: расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг. В адрес сотрудников Центра звучала нецензурная брань, сыпались угрозы и оскорбления. Не обошлось без рукоприкладства. В этот момент в РЦНК находилось несколько десятков посетителей, большинство из которых – дети. Прибывшие на место правоохранители пассивно наблюдали за происходящим. В результате хулиганских действий зданию нанесен существенный материальный ущерб.