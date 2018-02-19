Российские спасатели передали Ирану координаты вероятного места крушения ATR-72

МЧС России предоставило координаты места крушения самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines ATR-72.

Соответствующий запрос поступил от властей Ирана, которые попросили российскую сторону провести космический мониторинг. По словам спасателей, необходимые сведения о предполагаемом месте крушения лайнера были направлены по дипломатическим каналам связи. При этом глава МЧС Владимир Пучков предложил практическую помощь в ликвидации последствий авиакатастрофы, сообщает ТАСС.

Напомним, в авиакатастрофе погибло 66 человек. В авиакомпании Aseman Airlines, которой принадлежал лайнер, заявили, что самолет врезался в гору из-за плохих погодных условий.