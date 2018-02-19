Стрельбу в Кизляре устроило ИГ* - Reuters

Террористы виноваты в нападении на прихожан в Кизляре.

По данным Reuters, ответственность за убийство пяти человек взяла на себя ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). При этом никаких подробностей не сообщается. Ранее источники в правительстве Дагестана, а также в МВД рассказывали о том, что стрелявший в прихожан 22-летний Халил Халилов входил в так называемую "спящую" ячейку ИГ. При этом нападение на храм он приурочил к Прощальному воскресенью.

Халилов не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований, сообщает РБК.

18 февраля мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен.