В России пропишут нормы целевого обучения

На сегодняшний день половина студентов, зачисленных в вузы по целевому приему, не заканчивают их из-за неуспеваемости, а 95% "целевиков" московских медицинских вузов не трудоустраиваются к работодателям, с которыми заключали договор. В Общественной палате РФ прошло "нулевое чтение" законопроекта, призванного усовершенствовать существующую систему целевого обучения. Документ, в частности, вводит взаимную ответственность сторон – студента и работодателя – друг перед другом и перед бюджетом РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Модератор дискуссии, председатель комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Михаил Погосян назвал действующий сегодня бесконкурсный целевой прием – профанацией.

"В рамках целевого приема мы получаем слабых специалистов. По статистике, более 50% студентов, которые поступают на целевое с баллом ЕГЭ ниже 180, не заканчивают университеты. По сути, это профанация целевого приема! А те, кто заканчивают вузы, входят в число отстающих студентов. Бесконкурсный целевой прием – это разложение общества. Нельзя в вузы принимать людей, которые не сумели окончить школу. Сама форма целевого приема содержит достаточно большое количество вопросов. Мы ни разу не выполнили поставленную Правительством задачу по целевому приему на бакалавр более чем на 60%, а на специалитет более чем на 70%", – заметил Погосян.

Поводом для изменения системы целевого обучения стало обращение председателя Совфеда Валентины Матвиенко к председателю Правительства Дмитрию Медведеву после того, как сенатор выяснила, что 95% целевиков московских медицинских вузов "потерялись": они не были трудоустроены в те организации, которые "заказали" их обучение.

"В прошлом году по заданию Правительства мы проанализировали договоры о целевом приеме. В результате выяснилось, что более чем в 50% договоров не содержится обязательств по трудоустройству. Особенно трагична ситуация у медиков. Более чем в 40% договоров отсутствуют меры социальной поддержки. Даже для специальности "инженерия" есть большое количество договоров с суммарной стипендией 1 тыс. руб. в год! Схема целевой подготовки имеет большое количество проблем – это и меры социальной поддержки, и взаимные обязательства, и низкий уровень студентов, которые поступают", – рассказал директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования РФ Александр Соболев.

По его информации, конкурс на целевые места обычно очень низкий – 1-2 человека на место.

Прежде всего, внесенный в Госдуму законопроект трансформирует понятие целевого приема в понятие приема на целевое обучение.

Как пояснил Александр Соболев, целевой прием предполагает поступление в вуз на особых условиях, а целевое обучение – это возможность обучаться по особым программам. Так, в ряде вузов третий год продолжается эксперимент по внедрению целевого обучения со второго курса.

"После второго курса студент проходит профориентационный экзамен, и, если он видит, что хочет связать свою карьеру с определенным направлением, то заключает договор о целевом обучении. Договор охватывает не только образовательную часть, но и 1-2 года трудоустройства, подразумевает льготы (повышенные стипендии), субсидии на жилье", – рассказал Соболев.

Благодаря такой системе на предприятия трудоустраивают 3 тыс. студентов в год.

Чтобы защитить права студентов и работодателей, законопроект вводит взаимные обязательства сторон, которые должны быть прописаны в договоре на целевое обучение. Так, "студент-целевик" обязан освоить образовательную программу до конца, а работодатель – трудоустроить выпускника как минимум на три года. В случае неисполнения обязательств отчисленный из вуза студент должен будет возместить заказчику целевого обучения расходы на соцподдержку, а нерадивый работодатель – выплатить "трехкратную величину среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации, на территории которого должен был быть трудоустроен гражданин".

Помимо ответственности друг перед другом, вводится ответственность перед бюджетом: законопроект предусматривает штраф в размере расходов на обучение.

Также законопроект расширяет перечень категорий заказчиков целевого обучения. Туда войдут организации оборонно-промышленного комплекса, акционерные общества, акции которых находятся в собственности госкорпораций, и дочерние организации госкомпаний.

По информации представителя Минобрнауки, сегодня 4 тыс. потенциальных предприятий могут стать заказчиками целевого обучения.

Представители таких организаций положительно оценили инициативу Правительства.

"Уровень ребят с отдаленных регионов недостаточен, поэтому мы, как работодатели, заключаем договор с учебными организациями по отраслевой составляющей. Мы их доучиваем, чтобы уровень подтянулся. С большими баллами никто в отдаленные районы не поедет", – отреагировал присутствующий на заседании представитель инженерной организации.

Участники слушаний предположили, что с 2019 г. целевой прием станет наиболее востребованным из-за демографического подъема: сейчас, в период спада, абитуриенты поступают на бюджет и на общих основаниях.

В целом присутствующие на "нулевом слушании" поддержали концепцию законопроекта. Возражения были связаны, разве что, с неопределенными условиями трудоустройства студентов (размера оплаты труда) и возможностью передачи квот от учредителей вузов органам местного самоуправления, что, по мнению представителя РЖД, недопустимо.

Представитель Минобрнауки пообещал учесть замечания при доработке законопроекта, который могут принять в окончательном чтении уже этой весной.