в этот день
19.02.18
11:00
В Екб.13:00
В России пропишут нормы целевого обучения
В Екатеринбурге не решились взрывать 200-метровый долгострой перед выборами
Как "Двуглавый орел" учил тюменцев "правильной" истории
Главное
Кадыров рассказал о напавшем на церковь в Кизляре

Тема дня
Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
16.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Константин Сёмин: Война с "международными партнёрами" Те, кто погиб в Сирии, были убиты не международными террористами, которых они отправились встречать на дальних подступах. Они были убиты "международными партнёрами". Демонстративно и показательно.
17.02.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
Отвез друга за девушкой. В Екатеринбурге юноше грозит тюрьма за оборону
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике
В Россию доставили раненых из Сирии - Bloomberg
Евросоюз может начать отмену санкций против России после ввода миротворцев ООН в Донбасс
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1106

В России пропишут нормы целевого обучения
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

студент, абитуриент, зачисление, вуз, экзамен (2016) | Фото: минобрнауки.рф

На сегодняшний день половина студентов, зачисленных в вузы по целевому приему, не заканчивают их из-за неуспеваемости, а 95% "целевиков" московских медицинских вузов не трудоустраиваются к работодателям, с которыми заключали договор. В Общественной палате РФ прошло "нулевое чтение" законопроекта, призванного усовершенствовать существующую систему целевого обучения. Документ, в частности, вводит взаимную ответственность сторон – студента и работодателя – друг перед другом и перед бюджетом РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Модератор дискуссии, председатель комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Михаил Погосян назвал действующий сегодня бесконкурсный целевой прием – профанацией.

"В рамках целевого приема мы получаем слабых специалистов. По статистике, более 50% студентов, которые поступают на целевое с баллом ЕГЭ ниже 180, не заканчивают университеты. По сути, это профанация целевого приема! А те, кто заканчивают вузы, входят в число отстающих студентов. Бесконкурсный целевой прием – это разложение общества. Нельзя в вузы принимать людей, которые не сумели окончить школу. Сама форма целевого приема содержит достаточно большое количество вопросов. Мы ни разу не выполнили поставленную Правительством задачу по целевому приему на бакалавр более чем на 60%, а на специалитет более чем на 70%", – заметил Погосян.

Поводом для изменения системы целевого обучения стало обращение председателя Совфеда Валентины Матвиенко к председателю Правительства Дмитрию Медведеву после того, как сенатор выяснила, что 95% целевиков московских медицинских вузов "потерялись": они не были трудоустроены в те организации, которые "заказали" их обучение.

"В прошлом году по заданию Правительства мы проанализировали договоры о целевом приеме. В результате выяснилось, что более чем в 50% договоров не содержится обязательств по трудоустройству. Особенно трагична ситуация у медиков. Более чем в 40% договоров отсутствуют меры социальной поддержки. Даже для специальности "инженерия" есть большое количество договоров с суммарной стипендией 1 тыс. руб. в год! Схема целевой подготовки имеет большое количество проблем – это и меры социальной поддержки, и взаимные обязательства, и низкий уровень студентов, которые поступают", – рассказал директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования РФ Александр Соболев.

приемная комиссия, абитуриенты, поступление(2017)|Фото: infox.ru

По его информации, конкурс на целевые места обычно очень низкий – 1-2 человека на место.

Прежде всего, внесенный в Госдуму законопроект трансформирует понятие целевого приема в понятие приема на целевое обучение.

Как пояснил Александр Соболев, целевой прием предполагает поступление в вуз на особых условиях, а целевое обучение – это возможность обучаться по особым программам. Так, в ряде вузов третий год продолжается эксперимент по внедрению целевого обучения со второго курса.

"После второго курса студент проходит профориентационный экзамен, и, если он видит, что хочет связать свою карьеру с определенным направлением, то заключает договор о целевом обучении. Договор охватывает не только образовательную часть, но и 1-2 года трудоустройства, подразумевает льготы (повышенные стипендии), субсидии на жилье", – рассказал Соболев.

Благодаря такой системе на предприятия трудоустраивают 3 тыс. студентов в год.

Чтобы защитить права студентов и работодателей, законопроект вводит взаимные обязательства сторон, которые должны быть прописаны в договоре на целевое обучение. Так, "студент-целевик" обязан освоить образовательную программу до конца, а работодатель – трудоустроить выпускника как минимум на три года. В случае неисполнения обязательств отчисленный из вуза студент должен будет возместить заказчику целевого обучения расходы на соцподдержку, а нерадивый работодатель – выплатить "трехкратную величину среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации, на территории которого должен был быть трудоустроен гражданин".

Помимо ответственности друг перед другом, вводится ответственность перед бюджетом: законопроект предусматривает штраф в размере расходов на обучение.

Также законопроект расширяет перечень категорий заказчиков целевого обучения. Туда войдут организации оборонно-промышленного комплекса, акционерные общества, акции которых находятся в собственности госкорпораций, и дочерние организации госкомпаний.

Трубодеталь, рабочие(2017)|Фото: Трубодеталь

По информации представителя Минобрнауки, сегодня 4 тыс. потенциальных предприятий могут стать заказчиками целевого обучения.

Представители таких организаций положительно оценили инициативу Правительства.

"Уровень ребят с отдаленных регионов недостаточен, поэтому мы, как работодатели, заключаем договор с учебными организациями по отраслевой составляющей. Мы их доучиваем, чтобы уровень подтянулся. С большими баллами никто в отдаленные районы не поедет", – отреагировал присутствующий на заседании представитель инженерной организации.

Участники слушаний предположили, что с 2019 г. целевой прием станет наиболее востребованным из-за демографического подъема: сейчас, в период спада, абитуриенты поступают на бюджет и на общих основаниях.

В целом присутствующие на "нулевом слушании" поддержали концепцию законопроекта. Возражения были связаны, разве что, с неопределенными условиями трудоустройства студентов (размера оплаты труда) и возможностью передачи квот от учредителей вузов органам местного самоуправления, что, по мнению представителя РЖД, недопустимо.

Представитель Минобрнауки пообещал учесть замечания при доработке законопроекта, который могут принять в окончательном чтении уже этой весной.

Другие новости по темам: целевое обучение, бакалавриат, специалитет, образование, минобрнауки, трудоустройство
19.02.2018 07:24 Мск | Москва | Анна Смирнова
09:24 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В России пропишут нормы целевого обучения
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+