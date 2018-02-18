Порошенко 21 февраля даст показания по делу о преступлениях на Майдане

Президент Украины Петр Порошенко даст показания в киевском суде по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича 21 февраля. Дату назвал прокурор Руслан Кравченко.

По сообщению "УНН", на этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко на открытии выставки ко Дню памяти Героев Небесной сотни объявил, что лично даст показания. Януковичу предоставлено убежище в России до 26 октября 2018 г. На Украине ему инкриминируют превышение должностных полномочий во время событий 2014 г., госизмену.