Трамп "обвинил" Россию в создании хаоса в США

Президент США Дональд Трамп "обвинил" Россию в создании хаоса и раскола в США. Саркастический пост он опубликовал в своем микроблоге Twitter.

По словам Трампа, если цель России - создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды она преуспела выше самых смелых своих ожиданий.

"Они там надрываются от смеха в Москве. Америка, поумней!", - написал президент.

Добавим, что расследования "вмешательства России" ведутся в Конгрессе и ФБР. При этом, последних Трамп ранее обвинил в несвоевременном устранении стрелка из Флориды именно из-за российских дел.