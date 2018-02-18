Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в обращении к своим сторонникам в Киеве заявил о намерении вернуться на Украину. К участникам марша поддержки он обратился через трансляцию в facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Выдворенный с Украины политик в обращении из Нидерландов заявил, что на Украине будет представлен кандидат в президенты "от народа":

"Также представим список бандитов, которые грабят Украину, которых должна ждать тюрьма на Украине и в Европе за то, что они сделали с украинским народом", - сказал он.

Также Саакашвили сообщил о намерении вернуться на Украину: "До встречи в Киеве, друзья".