Inside the Games: Крушельницкий считает, что мельдоний ему могли подмешать в напиток

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий отрицает, что умышленно принимал запрещённое вещество. Однако по неподтвержденным данным в допинг-пробе у спортсмена обнаружен мельдоний. Сам олимпиец объяснил официальным лицам, что допинг ему могли подмешать.

У россиянина есть опасения, что в его напиток что-то подмешали на тренировочном лагере в Японии перед Олимпийскими играми, сообщает Inside the Games.

Вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин заявил, что 19 февраля будет вскрыта допинг-проба B Крушельницкого.