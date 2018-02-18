Россия сыграет в 1/4 со Словенией или Норвегией

Стали известны пары плей-офф олимпийского турнира по хоккею. Россия сыграет в четвертьфинале с победителем матча между командами Словении и Норвегии, передает корреспондент Накануне.RU.

Словенцы и норвежцы сыграют в рамках 1/8 20 февраля, а уже 21 февраля состоится матч с участием российской сборной. Напомним, Россия уже одерживала победу над сборной Словении со счетом 8:2.

Другие пары плей-офф: Швейцария - Германия (победитель сыграет в 1/4 со Швецией), Финляндия - Южная Корея (соперником победителя в 1/4 станет Канада), США - Словакия (победитель в 1/4 встретится с Чехией).

Как сообщало Накануне.RU, Россия обеспечила себе первое место в группе благодаря победе над американцами.