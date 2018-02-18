Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о нападении в Кизляре

Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту нападения на жителей в Кизляре. Дело заведено по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, личность нападавшего уже установлена. Им оказался местный житель 1995 года рождения.

"Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела, взяв его на контроль", - уточнила Петренко.

По имеющимся у следствия данным, мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало Накануне.RU, в администрации Кизляра сообщили, что число погибших увеличилось до пяти.