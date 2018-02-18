Число погибших в результате стрельбы у храма в Кизляре увеличилось

Число погибших в результате стрельбы в Кизляре возросло до пяти человек.

"В больнице скончалась ещё одна женщина. Таким образом, число погибших возросло до пяти", — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы администрации Кизляра.

По данным RT, меры безопасности в дагестанском Кизляре усилены. В город уже прибыл глава МВД республики Абдулрашид Магомедов.

Силовики задержали женщину, которая была рядом со стрелявшим по людям преступником в дагестанском Кизляре, сообщает "Интерфакс". Как сообщил помощник руководителя республиканского СКР Расул Темирбеков, по факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по двум статьям - об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.