Четыре женщины погибли в результате стрельбы у храма в Дагестане

В городе Кизляр (Дагестан) неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Республике Дагестан, в результате погибли четыре женщины. Также получили ранения три местных жительницы, сотрудник полиции и Росгвардии.

"Ответным огнем сотрудниками полиции и Росгвардии преступник был уничтожен. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

Добавим, что нападение произошло возле одного из храмов, прихожане собрались в честь Прощеного Воскресенья.