Прокуратура выясняет обстоятельства гибели троих детей в пожаре в Екатеринбурге

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку в связи с обнаружением тел троих детей во время тушения пожара на ул. Сиреневый бульвар.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области Накануне.RU пояснили, что при тушении пожара были обнаружены тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения. Также из квартиры был вынесен мальчик, 2013 года рождения, однако он в машине "скорой помощи" скончался.

По имеющейся информации, дети проживали в квартире с отцом и его сожительницей, которые в состоянии алкогольного опьянения и с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу. Также в квартире находилась и их знакомая, она тоже была нетрезва и надышалась угарным газом. По предварительным данным, семья на учете как неблагополучная не состояла.

В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

На место выехал и.о. прокурора Кировского района Дмитрий Крашенинников. Поданному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности троим лицам). Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.