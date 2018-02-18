В Екатеринбурге лекговушка выехала на тротуар и насмерть сбила пешехода

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с погибшим пешеходом. Авария произошла сегодня днем на ул. Высоцкого.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Хонда" с 10-летним стажем двигался в сторону ул. Сыромолотова, выехал на тротуар и наехал на пешехода, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Как пояснил водитель автомашины "Хонда", он подумал, что человек будет переходить дорогу в неустановленном месте и чтобы избежать наезда, вывернул руль вправо и выехал на тротуар, но почему произошел наезд на пешехода, пояснить не может, так как находится в состоянии шока.

Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.