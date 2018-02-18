В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировано 45 человек. Погибли дети

Из-за пожара в жилом доме в Екатеринбурге пожарные эвакуировали 45 человек, в том числе 14 детей.

Сообщение о пожаре в одной из квартир 12-ти этажном доме на ул. Сиреневый бульвар поступило сегодня в 18.24 по местному времени. Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС, огнем оказались повреждены домашние вещи на площади 20 кв.м.

"Из горящей квартиры пожарные на руках вынесли пять человек, из них трое детей, двое из которых, к сожалению, были уже без признаков жизни. Пострадавшие переданы медикам", - рассказали в управлении.

Жителей верхних этажей эвакуировали по лестничным маршам с помощью масок "Самоспасатель" .

В тушении пожара задействованы три единицы пожарной техники, 9 человек. В течение 40 минут пожарные справились с огнем.

Для оказания экстренной психологической помощи жителям на место пожара направлены психологи МЧС России.

Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете по Свердловской области, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание предусмотрено вплоть до четырех лет лишения свободы. По поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области, на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа, в том числе, следователи и криминалисты регионального СК, сотрудники территориального следственного отдела СК, а также представители МЧС и полиции.

Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по результатам первоначальных следственных мероприятий также будет назначен комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза тел погибших в целях установления причины смерти, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точного очага и причин возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.