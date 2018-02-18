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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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экспертное мнение ;
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В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировано 45 человек. Погибли дети
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пожар на Сиреневом бульваре (2018) | Фото: Служба спасения СОВА

Из-за пожара в жилом доме в Екатеринбурге пожарные эвакуировали 45 человек, в том числе 14 детей.

Сообщение о пожаре в одной из квартир 12-ти этажном доме на ул. Сиреневый бульвар поступило сегодня в 18.24 по местному времени. Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС, огнем оказались повреждены домашние вещи на площади 20 кв.м.

пожар на Сиреневом бульваре(2018)|Фото: Служба спасения СОВА

"Из горящей квартиры пожарные на руках вынесли пять человек, из них трое детей, двое из которых, к сожалению, были уже без признаков жизни. Пострадавшие переданы медикам", - рассказали в управлении.

пожар на Сиреневом бульваре(2018)|Фото: Антонина Иванова, vk.com/ekb_chp

Жителей верхних этажей эвакуировали по лестничным маршам с помощью масок "Самоспасатель" .

В тушении пожара задействованы три единицы пожарной техники, 9 человек. В течение 40 минут пожарные справились с огнем.
Для оказания экстренной психологической помощи жителям на место пожара направлены психологи МЧС России.

Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.

пожар на Сиреневом бульваре(2018)|Фото: Служба спасения СОВА

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете по Свердловской области, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание предусмотрено вплоть до четырех лет лишения свободы. По поручению руководства следственного управления СК России по Свердловской области, на месте происшествия работает усиленная областная следственная группа, в том числе, следователи и криминалисты регионального СК, сотрудники территориального следственного отдела СК, а также представители МЧС и полиции.

пожар на Сиреневом бульваре(2018)|Фото: Служба спасения СОВА

Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по результатам первоначальных следственных мероприятий также будет назначен комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза тел погибших в целях установления причины смерти, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точного очага и причин возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.



Развитие сюжета: Ранее 18.02.2018 18:37 Мск
Прокуратура выясняет обстоятельства гибели троих детей в пожаре в Екатеринбурге

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18.02.2018 18:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
20:15 Екб


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В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировано 45 человек. Погибли дети
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