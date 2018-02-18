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Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
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армия и ВПК  |  комментариев: 3
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
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Константин Сёмин: Война с "международными партнёрами" Те, кто погиб в Сирии, были убиты не международными террористами, которых они отправились встречать на дальних подступах. Они были убиты "международными партнёрами". Демонстративно и показательно.
17.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
18.02.2018 17:30 Мск (19:30 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
В Киеве нацисты снова разгромили Россотрудничество, разбив все стекла
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Российский центр науки и культуры в Киеве (2016) | Фото:ukr.rcnk-rs.ru

В Киеве на майдане состоялся нацистский митинг "Смерть России", организованный Организацией украинских националистов (ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная в России) Михаила Коханивского, приуроченный к годовщине начала массовых убийств на майдане, передает корреспондент Накануне.RU. После этого нацисты пошли громить Россотрудничество, выкрикивая антироссийские и экстремистские лозунги.

Коханивский перед шествием заявил, что полиция не будет чинить препятствий. Он призвал бросать камни так, чтобы не задеть полицейских. Как сообщало Накануне.RU, полиция отказалась защищать Россотрудничество от новых нападений.

По пути разбили банкомат "Сбербанка" и стекла в здании. Добравшись до здания Россотрудничества, нацисты начали бросать камни и бить стекла. Разбили почти все окна. Полиция спокойно наблюдала за этим вандализмом.

Когда в Русском культурном центре били стекла, какая-то женщина крикнула: "Позорники, а не активисты!" За что ее нецензурно обругали под кричалки "Москалей на ножи!". Всего нацистов было около 100 человек.

Напомним, это уже второй за два дня погром Российского культурного центра, устроенный нацистами. Сегодня в

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18.02.2018 17:30 Мск | Евгений Чернышёв
19:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.02.2018 12:25 Мск
Киев отказался охранять здание Россотрудничества

Ранее 18.02.2018 10:00 Мск
Посольство России в Киеве направило ноту протеста из-за нападения на здание Росстотрудничества

Ранее 17.02.2018 18:45 Мск
Украинские нацисты разгромили в Киеве здание Россотрудничества








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В Киеве нацисты снова разгромили Россотрудничество, разбив все стекла
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