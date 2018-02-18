В Киеве нацисты снова разгромили Россотрудничество, разбив все стекла

В Киеве на майдане состоялся нацистский митинг "Смерть России", организованный Организацией украинских националистов (ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная в России) Михаила Коханивского, приуроченный к годовщине начала массовых убийств на майдане, передает корреспондент Накануне.RU. После этого нацисты пошли громить Россотрудничество, выкрикивая антироссийские и экстремистские лозунги.

Коханивский перед шествием заявил, что полиция не будет чинить препятствий. Он призвал бросать камни так, чтобы не задеть полицейских. Как сообщало Накануне.RU, полиция отказалась защищать Россотрудничество от новых нападений.

По пути разбили банкомат "Сбербанка" и стекла в здании. Добравшись до здания Россотрудничества, нацисты начали бросать камни и бить стекла. Разбили почти все окна. Полиция спокойно наблюдала за этим вандализмом.

Когда в Русском культурном центре били стекла, какая-то женщина крикнула: "Позорники, а не активисты!" За что ее нецензурно обругали под кричалки "Москалей на ножи!". Всего нацистов было около 100 человек.

Напомним, это уже второй за два дня погром Российского культурного центра, устроенный нацистами. Сегодня в