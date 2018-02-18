Тренер сборной США по хоккею отказался жать руку российскому коллеге

Главный тренер сборной США Тони Гранато не пожал руку тренеру российской команды Олегу Знарку после матча группового этапа на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Позже New York Post сообщил, что наставнику американцев не понравилось, что за две минуты до конца встречи россияне выпустили на лед сильнейшую бригаду большинства, пытаясь забросить пятую шайбу. Гранато заявил, что таким образом соперник пытался унизить его команду. "Счет был 4:0. Мне это не понравилось," - сказал Гранато, добавив, что бы в ярости.

Напомним, сборная США проиграла российской команде со счетом 4:0. При этом вратарь "звездно-полосатых" восхитился высоким уровнем соперников.