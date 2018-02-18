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Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
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армия и ВПК  |  комментариев: 3
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
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17.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
18.02.2018 15:18 Мск (17:18 Екб)
спорт
Тренер сборной США по хоккею отказался жать руку российскому коллеге
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Олег Знарок Олимпиада (2018) | Фото: fhr.ru

Главный тренер сборной США Тони Гранато не пожал руку тренеру российской команды Олегу Знарку после матча группового этапа на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Позже New York Post сообщил, что наставнику американцев не понравилось, что за две минуты до конца встречи россияне выпустили на лед сильнейшую бригаду большинства, пытаясь забросить пятую шайбу. Гранато заявил, что таким образом соперник пытался унизить его команду. "Счет был 4:0. Мне это не понравилось," - сказал Гранато, добавив, что бы в ярости.

Напомним, сборная США проиграла российской команде со счетом 4:0. При этом вратарь "звездно-полосатых" восхитился высоким уровнем соперников.

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18.02.2018 15:18 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU
17:18 Екб


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