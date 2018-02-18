"Саратовские авиалинии" заступились за пилота разбившегося АН-148

"Саратовские авиалинии" опровергли информацию о том, что командир воздушного судна Ан-148, разбившегося в Подмосковье, вышел в рейс с просроченным медицинским заключением.

"Валерий Иванович Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва-Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 г., вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной лётной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 г.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

В компании уточнили, что комиссию он проходил в Волгограде, медицинское заключение выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала "Аэронавигация Юга".

Ранее издание Dailystorm со ссылкой на источник сообщило, что Губанов не должен был выходить в рейс, поскольку не прошел врачебную комиссию в установленный срок.

Как сообщало Накануне.RU, МЧС закончило поисковую операцию в месте крушения лайнера.