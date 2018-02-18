Сторонники Саакашвили потребовали отставки Петра Порошенко

Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Сакаашвили на акции протеста в Киеве потребовали импичмента действующего президента страны Петра Порошенко.

Во время акции в центре Киева за порядком следили порядка 3 тыс. полицейских. Сторонники бывшего губернатора прошли маршем, затем устроили митинг.

Колонну возглавляли сторонники Саакашвили, в том числе член партии "Движение новых сил"Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь"Соболев. В руках у участников протеста желто-голубые и красно-черные флаги, сообщает агентство "Новороссия".

Люди скандируовали"Отставка"и "Руки прочь от Миши".

Помимо импичмента президенту участники акции требуют проведения досрочных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства.

Напомним, власти Нидерландов вручили депортированному с территории Украины Михаилу Саакашвили удостоверение личности. Как сообщало Накануне.RU, Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля и депортирован в Польшу. 14 февраля он подал иск в Окружной административный суд Киева против своей депортации.