В ОКР сообщили о возможном нарушении антидопинговых правил российским спортсменом

В Олимпийском комитете России (ОКР) выступили с официальным заявлением относительно возможного нарушения антидопинговых правил россиянами на Играх в Пхёнчхане.

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны, предположительно, в течение 24 часов", — сказал ТАСС руководитель пресс-службы ОКР Константин Выборнов.

Как сообщало Накануне.RU, в СМИ появились сообщения, что в употреблении мельдония подозревают российского керлингиста Александра Крушельницкого.