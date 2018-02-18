МЧС завершило поисковые работы на месте крушения АН-148

Пожарно-спасательные подразделения завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что МЧС России, Следственным комитетом и МАК подписан акт о прекращении поисковых работ на месте крушения.

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил начинать поэтапный вывод группировки сил из зоны ЧС, сообщает "Интерфакс".

За время поисковых работ была обследована площадь в 50 га, обнаружено более 4,7 тыс. обломков самолета, которые доставлены в ЛИИ им. Громова в подмосковный Жуковский для экспертизы МАК. В российском центре судебно-медицинской экспертизы продолжается генетическая экспертиза останков погибших.

Как сообщало Накануне.RU, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли.

Межгосударственный авиационный комитет считает, что фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье могли стать неверные данные о скорости полета на приборах, что могло быть вызвано обледенением.