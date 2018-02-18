Путин выразил соболезнования Роухани в связи с гибелью людей при крушении самолета

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в провинции Исфаган.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час.

Напомним, в авиакатастрофе погибло 66 человек. В авиакомпании Aseman Airlines, которой принадлежал лайнер, заявили, что самолет врезался в гору из-за плохих погодных условий.