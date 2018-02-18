Порошенко согласился дать показания о преступлениях на Майдане

Президент Украины Петр Порошенко согласился дать показания по делу о преступлениях на Майдане в 2014 г. Об этом он заявил на открытии выставки ко Дню памяти Героев Небесной сотни, пишет "Украинская правда".

"Зло должно быть наказано. Поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", - заявил Порошенко. ОН добавил, что недоволен темпами расследования.

Ответчик по делу, экс-президент Украины Виктор Янукович, ранее заявлял об ответственности за эти преступления нынешнего руководства страны. В 2017 г. Генпрокуратура Украины объявила подозреваемыми по делу 380 человек, 48 человек уже были признаны виновными.