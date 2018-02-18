Депутат Госдумы ответил на ввод эсминцев США в Черное море

В отличие от России, Америка не привыкла соблюдать международные нормы и правила, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, член ЛДПР Александр Шерин, комментируя вход в Черное море двух эсминцев США.

Депутат отметил, что каждое подобное действие со стороны Штатов должно иметь ответные действия со стороны России.

"Черное море было всегда стратегически важным регионом. Если Российская Федерация не будет иметь достаточно весомого присутствия в Черном море, мы не получим выхода в Средиземное море и далее по маршруту. Сегодня единственное море, которое пока недоступно американцам, и которое мы можем сохранять в таком статусе, — это Каспийское море, которое является внутренним для пяти государств. Каждое подобное действие со стороны США должно иметь последствие ответных действий со стороны России. Американцы прекрасно понимают, что нам это не понравится, но наращивают присутствие. Если мы и соблюдаем международные правила и нормы, то США этого делать не будут — их никто не может заставить", - сказал он в интервью ФАН.

Как сообщало Накануне.RU, в воды Черного моря вошли эсминцы "Карни" и "Росс". "Наше решение является профилактическим, а не ответным на какие-либо противоречащие нашим интересам действия других государств", — объяснил командующий Шестым флотом Кристофер Грейди.