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Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
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армия и ВПК  |  комментариев: 3
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 10


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17.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
18.02.2018 13:20 Мск (15:20 Екб)
политика | Центральный ФО
Депутат Госдумы ответил на ввод эсминцев США в Черное море
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(2017) | Фото:

В отличие от России, Америка не привыкла соблюдать международные нормы и правила, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, член ЛДПР Александр Шерин, комментируя вход в Черное море двух эсминцев США.

Депутат отметил, что каждое подобное действие со стороны Штатов должно иметь ответные действия со стороны России.

"Черное море было всегда стратегически важным регионом. Если Российская Федерация не будет иметь достаточно весомого присутствия в Черном море, мы не получим выхода в Средиземное море и далее по маршруту. Сегодня единственное море, которое пока недоступно американцам, и которое мы можем сохранять в таком статусе, — это Каспийское море, которое является внутренним для пяти государств. Каждое подобное действие со стороны США должно иметь последствие ответных действий со стороны России. Американцы прекрасно понимают, что нам это не понравится, но наращивают присутствие. Если мы и соблюдаем международные правила и нормы, то США этого делать не будут — их никто не может заставить", - сказал он в интервью ФАН.

Как сообщало Накануне.RU, в воды Черного моря вошли эсминцы "Карни" и "Росс". "Наше решение является профилактическим, а не ответным на какие-либо противоречащие нашим интересам действия других государств", — объяснил командующий Шестым флотом Кристофер Грейди.

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18.02.2018 13:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:20 Екб


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В Черное море вошел эсминец США с крылатыми ракетами








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Депутат Госдумы ответил на ввод эсминцев США в Черное море
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