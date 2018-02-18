Иранская авиакомпания рассказала подробности крушения ATR 72

Самолет авиакомпании Aseman Airlines врезался в гору, в районе происшествия наблюдались неблагоприятные погодные условия. О предварительных причинах крушения рассказал представитель авиакомпании.

Лайнер ATR 72 исчез с радаров примерно в 8.52 по местному времени (8.22 мск). После проведения поисковой операции, самолет был найден около горного хребта Дена, в районе происшествия была плохая погода, сообщил официальный представитель перевозчика Мохаммад Таги Табатабаи.

Напомним, по данным авиакомпании все 66 человек, находившихся на борту самолета, погибли. Среди них был ребенок.

Агентство Mehr отмечает, что самолету на момент крушения было 20 лет, сообщает РИА Новости.