Бронзового призера ОИ Крушельницкого проверят допинг-офицеры

Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты. Обнаружены следы мельдония, сообщает "Спорт-экспресс".

Ранее Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером в дабл-миксте.

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.

Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев сказал, что пока не располагает официальной информацией о якобы проваленном допинг-тесте Крушельницкого и не может комментировать ситуацию.