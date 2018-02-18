Арбитраж отказался приостановить действие решений ЦБ по санации "Промсвязьбанка"

Арбитражный суд Москвы не нашел оснований для удовлетворения заявления "Промсвязьбанка" о принятии обеспечительных мер.

ПСБ в лице Дмитрия Ананьева обратился в суд с заявлением к Банку России о признании недействительным ряда актов ЦБ, касающихся санации ПСБ. Как выяснил “Ъ”, иски были поданы об оспаривании введения временной администрации и санации кредитной организации.

Суд в своем определении указал, что заявитель не привел в своем иске конкретных причин необходимости приостановки актов ЦБ.