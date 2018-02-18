Киев отказался охранять здание Россотрудничества

Украинские нацисты намерены 18 февраля поджечь здание Россотрудничества. Об этом, ссылаясь на свои источники, написал в Twitter постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. При этом киевские власти сняли охрану со здания представительства.

Лукашевич разместил копию документа, подписанного начальником местного управления полиции в Киеве.

"В связи с форс-мажорными обстоятельствами сообщаем вам о том, что... Подольский РО УПО в городе Киеве вынужден с 21.00 часов 17.02.2018 года разорвать в одностороннем порядке договорные отношения об охране вашего объекта на обеспечение общественной безопасности", - говорится в документе.

"Таким образом, украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК", - написал Лукашевич.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 17 февраля нацисты ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве, где устроили погром: расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг, угрожали физической расправой. Полиция никак не препятствовала погрому. Посольство России на Украине направило ноту протеста.