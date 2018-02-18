Вратарь сборной США восхитился российскими хоккеистами

Вратарь сборной США по хоккею Райан Запольски оценил высокий уровень игроков из России, которые одержали победу с матче с американцами со счетом 4:0. Он выделил две заброшенных шайбы.

"Два из четырех голов были забиты после шикарных бросков. Только игроки очень высокого уровня могут сделать такое. Я не думаю, что произошло что-то плохое", — цитирует Запольски РИА Новости.

Сборная России заняла первое место в группе и автоматически вышла в 1/4 финала турнира. Сборная США для выхода из группы должна сыграть еще один матч.