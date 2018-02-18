Избитый в Перми Dj Smash отменил все концерты на ближайший месяц

Dj Smash (Андрей Ширман) после избиения в ночном клубе Перми отменил концерты на ближайший месяц. Артист рассказал в своем Instagram о процессе лечения, передает корреспондент Накануне.RU.

Ширман сообщил, что идет на поправку.

"Впереди еще три недели стационара и питания через трубочку - чувствую супы, смузи и коктейли будут теперь на долго в моем блэк листе. Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей , что уверен новые треки не за горами! ", - написал артист.

Он поблагодарил друзей и подписчиков за поддержку.

Как сообщало Накануне.RU, Ширман пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он получил удар в челюсть от мастера спорта по рукопашному бою, экс-депутата Александра Телепнева. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Музыканту провели несколько операций. За него вступились Тимати и Иван Ургант. Телепнев отрицает факт избиения.