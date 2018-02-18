В Иране разбился самолет с 60 пассажирами на борту

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.

СМИ заявили о возможных выживших при крушении самолета в Иране. По данным телеканала Press TV, несколько очевидцев видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм, сообщает РИА Новости.

Спасатели не могут попасть к месту крушения из-за плохой погоды Из-за плохой погоды вертолет спасательных служб Ирана не может добраться до предполагаемого места крушения самолета.

Крушение одного из своих самолетов подтвердила Aseman Airlines.