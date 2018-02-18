Трамп: ФБР упустило стрелка из Флориды из-за "российского вмешательства"

Федеральное бюро расследований (ФБР) слишком увлеклось расследованием "вмешательства России" и упустило флоридского стрелка. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, передает корреспондент Накануне.RU.

"Печально, что ФБР упустило все сигналы, которые говорили о преступных намерениях стрелка из Флориды. Это неприемлемо. Они слишком долго пытались выявить тайный сговор России с кампанией Трампа, хотя такового и не существует",- заявил Трамп.

Напомним, жертвами стрельбы в школе стали 17 человек. После инцидента по Штатам прокатились митинги с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия.