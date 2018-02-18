Американцы требуют ограничить оборот оружия после стрельбы во Флориде

В Америка прошла череда митингов за ужесточение контроля за оборотом оружия. Жители страны вышли на улицы после стрельбы в школе Флориды, в результате которой погибли 17 человек. На акциях протеста звучали упреки в адрес Республиканской партии в Конгрессе и Национальной стрелковой ассоциации (НСА).

Читайте также: Путин принес соболезнования Трампу после школьной бойни во Флориде

Многотысячная демонстрация прошла в Паркленде при участии учеников, их родителей и преподавателей школы "Марджори Стоунмэн Дуглас", где 19-летний Николас Круз застрелил 17 человек. Старшеклассница Эмма Гонсалес призвала политиков прекратить принимать пожертвования от НСА. "Политики, восседающие в своих хоромах и на местах в Сенате, которые финансируются за счет НСА, заявляют нам, что предотвратить случившееся было невозможно. Мы считаем это чепухой", - приводит ее слова ТАСС.

"They say that tougher gun laws do not decrease gun violence. We call BS!" Florida high school shooting survivor Emma Gonzalez calls on President Trump and lawmakers to tighten gun restrictions in impassioned speech at an anti-gun rally in Fort Lauderdale https://t.co/ZGAelpyt7B — CNN (@CNN) 18 февраля 2018 г.

В городе Форт-Лодердейл, расположенном в 40 км от Паркленда, аналогичную акцию провели сотни человек. Собравшиеся держали наперевес плакаты с лозунгами "Никогда больше", "Сделайте хоть что-то сейчас", "Не дайте погибнуть моим друзьям".

В небе над городом Майями-Бич был замечен гражданский самолет с баннером "Позор Марко Рубио и НСА!" Имеется в виду сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, который баллотировался в президенты США в 2016 г. и сейчас подвергается критике за бездействие в Конгрессе. Манифестации под схожими девизами прошли в соседнем Сент-Питерсберге и ряде других городов и штатов.

Как сообщало Накануне.RU, огонь в школе Marjory Stoneman Douglas в Парклэндеоткрыл бывший ученик, которого выгнали из школы из-за проблем с дисциплиной. Ему предъявлено обвинение в убийстве 17 человек.