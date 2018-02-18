Посольство России в Киеве направило ноту протеста из-за нападения на здание Росстотрудничества

Посольство России на Украине направило в МИД Украины ноту протеста после нападения на здание Россотрудничества. Дипломаты призвали дать правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение пресс-служба ведомства.

"Посольство возмущено очередной наглой агрессивной выходкой в отношении РЦНК, проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 г.", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 февраля радикалы при участии депутата Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Лозового ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Они устроили в помещении погром: расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг. В адрес сотрудников Центра звучала нецензурная брань, сыпались угрозы и оскорбления. Не обошлось без рукоприкладства. В этот момент в РЦНК находилось несколько десятков посетителей, большинство из которых – дети. Прибывшие на место правоохранители пассивно наблюдали за происходящим. В результате хулиганских действий зданию нанесен существенный материальный ущерб.