Хозяин дома в Берёзовском погиб из-за загоревшегося кулера

Ночью 18 февраля в Берёзовском Свердловской области загорелся частный дом на ул. Пролетарской, 13. В пожаре погиб один человек.

По данным следственного отдела по Березовскому областного СКР, загорелся кулер. В доме находились супруги - жена успела выбежать, а муж не успел, надышался продуктами горения, криминала нет, сообщили Накануне.RU в службе спасения "СОВА".

По информации от главного управления МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 13 человек личного состава. В 02:34 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:35.

В результате пожара на площади 100 кв. м повреждены кровля частного гаража, внутренняя отделка, перегородки, чердачное и межэтажное перекрытие, кровля частного дома.