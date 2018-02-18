В аэропорту Южно-Сахалинска самолет задел столб освещения

На перроне аэродрома "Южно-Сахалинск" самолет авиакомпании "Аврора" DHC-8-200 крылом задел столб освещения, расположенный за пределами площади маневрирования. Об инциденте сообщается на сайте аэропорта, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время на месте события работают оперативные службы аэропорта, авиакомпании "Аврора" и представители инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.

"Причины события будут известны по итогам проверки в течение десяти дней", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время рейс по маршруту Южно-Сахалинск - Саппоро будет выполнен на другом воздушном судне.