МЧС объявило об ухудшении погоды в Москве

Ночью и утром 18 февраля в Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах образуется гололедица, сообщает МЧС по Москве.

"При непогоде возможны местами ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках", - говорится в сообщении спасателей.

Добавим, из-за непогоды в московских аэропортах задержаны и отменены порядка 30 рейсов.