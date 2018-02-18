Под Петербургом "Ласточка" столкнулась с пассажирским автобусом

На железнодорожном переезде перегона "Зеленогорск-Рощино" в Ленинградской области скоростной электропоезд "Ласточка" столкнулся с автобусом MAN. Пассажирский автобус и головной вагон электропоезда получили значительные повреждения, пострадал водитель автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СКР, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта произошли из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками РЖД.

Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию. Расследование уголовного дела продолжается.