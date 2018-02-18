Ученые обнаружили новый вид света

Американским физикам из Массачусетского технологического института удалось получить форму света иного свечения, сообщает издание Science Daily.

Группа ученых провела эксперимент, во время которого три световые частицы начали взаимодействовать и сформировали новый вид света. Физикам удалось связать фотоны между собой с помощью слабого лазерного луча, пропущенного через атомы рубидия.

Движение фотонов через облако атомов замедлилось до 300 тысяч км/с и они объединились в пары. На основе результатов исследования ученые разработали специальную физическую модель, объясняющую феномен. Атомы рубидия помогли фотонам соединиться, приобрести новые свойства и превратиться в новый вид света. Феномен взаимодействия трех световых частиц может быть использован во многих отраслях: в оптоволокне, для распространения информации.