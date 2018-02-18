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Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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экспертное мнение ;
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18.02.2018 08:57 Мск (10:57 Екб)
наука и техника | За рубежом
Ученые обнаружили новый вид света
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Теория большого взрыва (2014) | Фото:

Американским физикам из Массачусетского технологического института удалось получить форму света иного свечения, сообщает издание Science Daily.

Группа ученых провела эксперимент, во время которого три световые частицы начали взаимодействовать и сформировали новый вид света. Физикам удалось связать фотоны между собой с помощью слабого лазерного луча, пропущенного через атомы рубидия.

Движение фотонов через облако атомов замедлилось до 300 тысяч км/с и они объединились в пары. На основе результатов исследования ученые разработали специальную физическую модель, объясняющую феномен. Атомы рубидия помогли фотонам соединиться, приобрести новые свойства и превратиться в новый вид света. Феномен взаимодействия трех световых частиц может быть использован во многих отраслях: в оптоволокне, для распространения информации.

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18.02.2018 08:57 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
10:57 Екб


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Ученые обнаружили новый вид света
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