Журналисты сообщили о продаже собачьего мяса вблизи спортивных объектов Олимпиады

Организационный комитет Олимпийских игр проверяет информацию о продаже в Пхенчхане собачатины, рассказал представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

Слухи о том, что заведения, расположенные вблизи объектов ОИ, предлагают туристам попробовать блюда из мяса собак, появились в прессе. При этом, правительство Южной Кореи запретило продажу собачатины.

"Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмём на карандаш. Мы уже начали проверку по вопросу продажи собачьего мяса около олимпийских объектов, но пока таких случаев мы не выявили", - заявил Сон Пэк Ю. По его словам, традиция уже отмирает и многие держат собак, как домашних животных.